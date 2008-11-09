Грузія висловлює жаль, що Саркозі виступив за нові переговори з Росією

Грузія висловлює жаль, що президент головуючої в ЄС Франції Ніколя САРКОЗІ виступає за відновлення переговорів про угоду про партнерство з Росією, і стверджує, що Росія не дотримується угоди про припинення вогню. Про це заявив керівник грузинського МЗС Катерина ТКЕШЕЛАШВІЛІ.

"Я глибоко переконана, що зараз, можливо, не час для цього, оскільки Росія явно порушує угоду про припинення вогню", - заявила К.ТКЕШЕЛАШВІЛІ журналістам в Парижі.

"Якщо чесно, я дійсно не розумію деякі заяви, зроблені вчора в Брюсселі президентом САРКОЗІ, який сказав, що Росія дотримує угоду про припинення вогню, і що, таким чином, немає ніяких перешкод для продовження переговорів", - цитує главу грузинського МЗС Газета.ru.