Путін у всьому винен: у Москві проходить антикремлівський "Російський марш" (фото)

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, акція приурочена до Дня народної єдності. Марш пройде по вулиці Перерва від будинку 62, кор. 3 до пам'ятника солдату Вітчизни.

Кілька сотень людей із націоналістичними прапорами скандують: "Путін у всьому винен", "Кадиров нам не герой", "Чечня нам не указ", "Сталін кат російського народу".

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Як повідомив УНІАН один із учасників акції, вони протестують проти агресивної зовнішньої політики Кремля, війни з Україною та бойових дій у Сирії. За його словами, поліція вилучила державні прапори України, пояснивши це так: "Щоб не створювати напруженості".

Опитані учасники акції заявляли, що влада РФ витрачає гроші лише на військові потреби, забуваючи "про потреби російського народу" у сфері економіки, освіти та охорони здоров'я.

21 жовтня традиційний організатор "Російських маршів" лідер націоналістів Дьомушкін був поміщений під домашній арешт у справі про екстремізм. Слідчі говорили, що його треба відправити до СІЗО, тому що Дьомушкін має намір організувати "Російський марш", а участь націоналіста в акції може спровокувати інші злочини.

"Російський марш" вважався найбільшим заходом націоналістів, але в останні роки кількість учасників акції різко зменшилася. Так, у 2015 році на ходу в Москві вийшли всього кілька сотень людей, хоча в минулі роки вона стабільно набирала від 5 до 10 тис. учасників. З

меншення популярності "Російського маршу" експерти пов'язують з двома основними причинами. Перша – тиск із боку силовиків, друга – ідеологічний розкол націоналістів у 2014 році з українського питання, через що "Російський марш" розділився на кілька різних майданчиків.