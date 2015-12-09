У Москві спецназ затримав лідера руху "Русские" Дьомушкіна

Про це повідомив сам Дьомушкін «Газете.Ru».

«О шостій ранку мене затримали бійці спецназу, після чого в моїй квартирі працівники СК провели обшук», — заявив Дьомушкін.

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На 9 грудня призначено допит Дьомушкіна в Слідчому комітеті по справі про порушення національної ворожнечі. Раніше стало відомо, що проти нього порушили справу за статтею 282.

28 жовтня Мосміськсуд визнав рух «Русские» екстремістським і заборонив його діяльність в Росії.