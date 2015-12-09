У Москві спецназ затримав лідера руху "Русские" Дьомушкіна
09:21, 09 грудня 2015Світ
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Лідер руху «Русские» Дмитро Дьомушкін затриманий бійцями спецназу в своїй московській квартирі.
Лідер руху "Русские" Дмитро Дьомушкін / Коммерсант
Про це повідомив сам Дьомушкін «Газете.Ru».
«О шостій ранку мене затримали бійці спецназу, після чого в моїй квартирі працівники СК провели обшук», — заявив Дьомушкін.
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На 9 грудня призначено допит Дьомушкіна в Слідчому комітеті по справі про порушення національної ворожнечі. Раніше стало відомо, що проти нього порушили справу за статтею 282.
28 жовтня Мосміськсуд визнав рух «Русские» екстремістським і заборонив його діяльність в Росії.
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