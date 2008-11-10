Саакашвілі: Грузія почала боротьбу за звільнення своїх територій

Грузія почала тривалу і тяжку боротьбу за звільнення своїх територій. Про це президент Грузії Михайло Саакашвілі заявив, коментуючи ситуацію в селі Переві Сачхерського району, розташованого біля адміністративного кордону з Південною Осетією. За його словами, третій день село контролюють російські військові та група озброєних осетин. "Ми перебуваємо в стані дуже тяжкої і довготривалої боротьби за звільнення наших земель. У цій боротьбі ми діятимемо разом з нашими партнерами", - сказав М.Саакашвілі.

М.Саакашвілі наголосив, що місія спостерігачів Євросоюзу, яка "перебуває в Грузії, дуже відкрито фіксує серйозні порушення з російського боку". "Але перебування росіян на нашій території - дуже тяжке для нас, це - порушення взагалі всього", - зазначив він. За словами президента країни, Грузія вдасться до серйозних дипломатичних дій, щоб місцеве населення в майбутньому не зіткнулося з подібними проблемами.

Грузинська сторона закликала міжнародну співдружність, особливо спостерігачів ОБСЄ і ЄС, не допустити здійснення нових етнічних чисток грузинського населення.

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