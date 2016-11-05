Фонд Білла Клінтона отримав $1 мільйон від Катару в той час, коли Хілларі Клінтон очолювала Держдеп

Про це заявив прес-секретар фонду Брайн Кукстра, передає РБК з посиланням на Reuters.

Перед тим, як очолити Держдеп в 2009 році, Клінтон підписала угоду, в якій зобов'язалася повідомляти про великі пожертвування з боку іноземних донорів щоб уникнути підозри в конфлікті інтересів.

Читайте такожФБР опублікувало матеріали розслідування проти екс-президента США Білла Клінтона

Представник зовнішньополітичного відомства підтвердив агентству, що Клінтон зобов'язана була повідомити Держдеп про це пожертвування. Він пояснив, що Держдеп не отримав інформацію про пожертву з Катару в фонд Клінтона.

У жовтні портал WikiLeaks опублікував листування співробітників фонду, з якої випливає, що уряд Катару пропонував подарувати фонду колишнього президента США $1 млн на честь 65-річчя Білла Клінтона. Крім того, офіційні особи Катару просили керівників фонду організувати їм особисту зустріч з Клінтоном. Агентству не вдалося отримати підтвердження, чи відбулися ця зустріч.

Сайт WikiLieaks також опублікував лист одного з колишніх співробітників фонду, в якому він визнав, що до 65-річчя Клінтона в 2011 році вдалося залучити $21 млн пожертвувань.