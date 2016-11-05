Німецька контррозвідка викрила 20 ісламістів у Бундесвері - ЗМІ

Німецька служба військової контррозвідки (MAD) викрила 20 ісламістів у Бундесвері та розслідує ще 60 підозрілих випадків, передає Deutsche Welle з посиланням на джерела в спецслужбі.

Видання зазначає, що Бундесвер приваблює ісламістів тому, що можна одержати доступ до зброї та навчитися поводженню з нею, до чого закликає ісламістська пропаганда.

За даними джерел міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн планує з липня 2017 року перевіряти на безпеку кожного охочого стати солдатом німецької армії.

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Відповідні консультації, ймовірно, відбудуться у Бундестазі наступного тижня. Очікується проведення додаткових 20 тисяч таких перевірок на рік.

Раніше, федеральне відомство з охорони конституції ФРН (БФФ, контррозвідка ФРН) із занепокоєнням констатувало спроби радикальних ісламістів вербувати нових прихильників серед біженців.

Глава контррозвідки зазначив, що правоохоронні органи звернули увагу працівників притулків для біженців на проблему.