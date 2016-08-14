Контррозвідка Німеччини дізналася про понад 340 випадків вербування ісламістів серед біженців

Про це заявив керівник БФФ Ханс-Георг Маассен в опублікованому інтерв'ю агентству DPА, повідомляє ТАСС.

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"Досі нам відомо про понад 340 випадків", - сказав він. "Але це лише ті, про які ми дізналися. Найвірогідніше, таких спроб більше", - додав Маассен.

Глава контррозвідки зазначив, що правоохоронні органи звернули увагу працівників притулків для біженців на проблему. "Нас турбує, що салафіти та інші ісламісти займаються вербуванням у гуртожитках для біженців", - підкреслив Маассен.