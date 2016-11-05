У Санкт-Петербурзі будівлю українського консульства закидали кістками

Члени незареєстрованої партії "Інша Росія" вдень 5 листопада закидали кістками будівлю консульства України в Санкт-Петербурзі.

Як передає видання «Фонтанка», в акції брали участь близько 20 осіб, одного з яких було затримано.

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«Активісти виступили проти політики влади в Україні, зокрема щодо питань визначення статусу невизнаних «ДНР/ЛНР».

Зазначається, що протестувальники вигукували антиукраїнські гасла і ненормативну лексику.

Нагадаємо, 4 листопада у спальному районі Москви Любліно пройшов узгоджений з місцевою владою антикремлівський "Російський марш".

Як повідомив УНІАН один із учасників акції, вони протестували проти агресивної зовнішньої політики Кремля, війни з Україною та бойових дій у Сирії. За його словами, поліція вилучила державні прапори України, пояснивши це так: "Щоб не створювати напруженості".