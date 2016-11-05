Посольство Росії в Ірландії закидали "закривавленими" іграшками (фото, відео)

Акцію проводила організація Grannies4Equality.

Читайте такожПосольство Великобританії в Москві закидали частинами манекенів

Так, учасники акції закидали вхід до дипустанови закривавленими ляльками, а на паркані вивісили банери з гаслами, які засуджують дії Росії у Сирії.

Організатори акції звинуватили РФ у вбивстві сирійських дітей бомбардуваннями та самого президента країни Володимира Путіна у намірах «знищити Алеппо» .

Як повідомляв УНІАН, напередодні активісти з організації The Syria Campaign звели інсталяцію з сотень пластикових рук перед посольством Росії в Лондоні, заблокувавши вхід до дипустанови.