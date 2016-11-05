Посольство Росії в Ірландії закидали "закривавленими" іграшками (фото, відео)
Біля російського посольства в ірландському Дубліні провели антивоєнну акцію протесту проти РФ.
Акцію проводила організація Grannies4Equality.
Читайте такожПосольство Великобританії в Москві закидали частинами манекенів
Так, учасники акції закидали вхід до дипустанови закривавленими ляльками, а на паркані вивісили банери з гаслами, які засуджують дії Росії у Сирії.
#ChildrenofAleppo Putin lies, we DO hear your frantic cries #SaveAleppo@DarrenJPrior@annedaly19@SyriaUKpic.twitter.com/mBGt0UAWNw— Grannies4Equality (@grannies4equal) 5 листопада 2016 р.
Dublin today Russian Embassy #SaveAleppo from Putin's promised annihilation. #StandWithChildrenofSyriapic.twitter.com/9cBbL8vrNX— Grannies4Equality (@grannies4equal) 5 листопада 2016 р.
Організатори акції звинуватили РФ у вбивстві сирійських дітей бомбардуваннями та самого президента країни Володимира Путіна у намірах «знищити Алеппо» .
Як повідомляв УНІАН, напередодні активісти з організації The Syria Campaign звели інсталяцію з сотень пластикових рук перед посольством Росії в Лондоні, заблокувавши вхід до дипустанови.