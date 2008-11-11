Сомалійські пірати захопили ще один танкер

Пірати захопили біля побережжя Сомалі ще один танкер, який належить судноплавній компанії Stolt-Nielsen. На борту перебуває 21 член екіпажа, всі вони - громадяни Філіппін.

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Рейтер і представників регіональної морської адміністрації.

Судно Stolt-Strength було захоплене у понеділок у водах Аденської затоки, через два місяці після подібного інциденту з танкером Stolt Valor цієї ж компанії.

Stolt-Nielsen, один із найбільших світових перевізників продуктів нафтохімії, є підрозділом люксембурзького холдингу Stolt-Nielsen SA.

Діяльність піратів Сомалі перетворила морський шлях, що з’єднує Близькосхідну затоку і Азію з Європою через Суецький канал, на один із найнебезпечніших у світі.

Минулого тижня пірати захопили данське судно Clipper Group з 13 членами екіпажа на борту.

За даними ООН, у 2008 році сомалійські пірати захопили близько 60 іноземних суден з метою отримання викупу. Їхній сукупний дохід цього року може досягти 30 мільйонів доларів.

До теперішнього часу в полоні у піратів Сомалі перебуває захоплене більше місяця тому судно "Фаїна" з екіпажем з двох росіян, 17 українців і одного громадянина Латвії.

За словами міністра оборони головуючої в ЄС Франції Ерве МОРЕННА, країни - члени Євросоюзу відправлять в грудні вісім-десять кораблів до берегів Сомалі для боротьби з піратами. Операція, що одержала умовне найменування "Операція Атланта" (Operation Atlanta), здійснюватиметься Євросоюзом в координації з НАТО.

Глави МЗС країн ЄС на зустрічі 15 вересня в Брюсселі схвалили створення загальноєвропейського координаційного підрозділу, який займатиметься забезпеченням безпеки морського транспорту під прапорами країн ЄС, що перебувають в плаванні біля берегів Сомалі. Крім того, задіяні в "Операції Атланта" кораблі також забезпечуватимуть безпеку суден, зафрахтованих ООН та іншими організаціями для доставки гуманітарної допомоги на територію Сомалі.