НАТО посилить боєздатність сотень тисяч військових для стримування Росії

Північноатлантичний альянс планує підготувати значні сухопутні сили, здатні стримати російську агресію. Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розповів у інтерв'ю The Times. Точних цифр він не озвучив.

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В той же час постійний представник Великобританії в НАТО Адам Томсон, який покидає свою посаду, повідомив, що мова йде про прискорення розгортання контингенту в 300 тисяч осіб до двох місяців. Зараз це вимагає втричі більше часу – близько 180 днів.

Цей контингент стане другим ешелоном існуючих Сил реагування НАТО.

Як пише "РБК", Томпсон в бесіді з газетою зазначив, що всі члени НАТО погодилися на запровадження цих заходів. Він припустив, що, ймовірно, не всі країни, що входять в альянс, розуміють, "наскільки складно і як дорого це буде", проте зазначив, що це є частиною концепції, схваленої в лютому цього року.

"Ми бачили, як Росія використовує пропаганду в Європі серед союзників по НАТО, і це саме та причина, через яку НАТО реагує у відповідь. Ми відповідаємо найзначнішим посиленням нашої колективної безпеки з часів закінчення холодної війни", - додав Столтенберг.

Раніше Генсек НАТО повідомив, що 16 країн-членів НАТО готові розмістити війська в Східній Європі. Чотири батальйони НАТО під командуванням Канади, США, Великобританії і Німеччині з'являться відповідно у Латвії, Польщі, Естонії та Литві. Батальйони будуть розміщені на початку 2017 року.