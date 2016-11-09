Трамп лідирує у частині "ключових" штатів

Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп випереджає кандидата-демократа Хілларі Клінтон в декількох "ключових" штатах, повідомляє Тһе NYT.

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Станом на 7:20 ранку середи Трамп перемагає в таких ключових штатах, як Флорида (49% у Трампа проти 48% у Клінтон), Північна Кароліна (51% проти 47% у Клінтон) і Огайо, де підраховано 95% голосів (зараз 52% у Трампа проти 44% у Клінтон).

В інших "ключових" Мічигані, Нью-Гемпширі та Пенсильванії підрахунок голосів поки триває.

Нагадаємо, голосування на виборах президента США відбувається в два етапи: спочатку 8 листопада виборці голосують у всіх штатах. Кандидат, який перемагає в штаті, отримує всі голоси так званих виборників, число яких дорівнює кількості виборчих округів конгресу в цьому штаті. На другому, формальному етапі, виборці голосують за президента. Загальна кількість виборців – 538, таким чином, для перемоги необхідно 270 голосів.