Трамп лідирує в одному з ключових штатів - Огайо

Відповідні дані опубліковані на сайтах видань CNN і NBC.

За попередніми даними, після обробки 90% бюлетенів, республіканець випереджає свою основну конкурентку від Демократичної партії Хілларі Клінтон, заручившись підтримкою 52,7% американців проти 42,9%, які проголосували за Клінтон.

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Штат Огайо США з 18 виборщиками традиційно відноситься до числа штатів, що "вирішують" результат виборів.

Особливий інтерес до голосування в Огайо пов'язаний з тим, що в цьому штаті підсумки виборів з 1964 року незмінно збігаються з результатами голосування по країні в цілому: місцеві виборці "вгадали" переможця останніх 13 виборів.

Нагадаємо, голосування на виборах президента США відбудеться в два етапи: спочатку 8 листопада виборці проголосують у всіх штатах. Кандидат, який перемагає в штаті, отримує всі голоси так званих виборщиків, число яких дорівнює кількості виборчих округів конгресу в цьому штаті.

На другому, формальному етапі, виборщики голосують за президента. Загальна кількість виборщиків – 538, таким чином, для перемоги необхідно 270 голосів.