Переможна промова Дональда Трампа (повне відео з перекладом)

Відео промови з перекладом на російську опублікувало видання "Настоящее время".

Як повідомляв УНІАН, Трамп під час промови перед прихильниками заявив, що буде налагоджувати "добрі відносини з усіма країнами".

Він сказав, що його команда збирається "відновити країну", почавши відбудовувати інфраструктуру. При цьому, за його словами, завдяки інфраструктурним проектам можна буде створити тисячі нових робочих місць.