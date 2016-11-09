Переможна промова Дональда Трампа (повне відео з перекладом)
10:47, 09 листопада 2016Світ
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Новообраний президент США Дональд Трамп виступив перед прихильниками з промовою.
Відео промови з перекладом на російську опублікувало видання "Настоящее время".
Як повідомляв УНІАН, Трамп під час промови перед прихильниками заявив, що буде налагоджувати "добрі відносини з усіма країнами".
Він сказав, що його команда збирається "відновити країну", почавши відбудовувати інфраструктуру. При цьому, за його словами, завдяки інфраструктурним проектам можна буде створити тисячі нових робочих місць.
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