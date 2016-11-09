Генсек НАТО привітав Трампа і запросив його на саміт

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Столтенберг сказав, коментуючи результати виборів у США.

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«Я вітаю Дональда Трампа з його обранням наступним президентом США. Я з нетерпінням чекаю на співпрацю з ним. Дуже важливо, щоб трансатлантичні зв’язки залишалися сильними. Ми стоїмо перед новими викликами: гібридною війною, кібератаками та загрозами тероризму. Лідерство США важливо, як ніколи», - сказав він.

На переконання Столтенберга, сильний Альянс - «добре для Сполучених Штатів і добре для Європи». Альянс "рішуче відповів на ситуацію у новій сфері безпеки. Але ще більше роботи залишається. Я з нетерпінням чекаю зустрічі з паном Трампом найближчим часом і запрошую його на саміт НАТО у Брюсселі наступного року, щоб обговорити шляхи просування вперед», - наголосив Столтенберг.