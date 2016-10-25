В АП чекають від ОБСЄ заходів щодо захисту свободи слова та журналістів в Криму

Як передає УНІАН, про це на міжнародній конференції «Безпека журналістів в Україні. Припинення безкарності» в Києві заявив керівник головного департаменту інформаційної політики Адміністрації президента України Андрій Жигулін.

«Проти України ведеться «гібридна війна», якої ще не знала новітня історія європейської цивілізації», – заявив він.

На Банковій очікують від ОБСЄ реальних кроків щодо захисту свободи слова в окупованому Криму та арештів журналістів у цьому регіоні від цілеспрямованого знищення окупаційною владою.

Читайте такожЧехія створила підрозділ для боротьби з російською пропагандою

«В заявах європейських політиків, у тому числі й представників ОБСЄ з питань свободи слова, ми чуємо про глибоку стурбованість та занепокоєність. Але реальних кроків щодо реальної допомоги й досі, іноді можливо, ми не відчуваємо, не бачимо, утім на ці кроки чекаємо. Це стосується насамперед захисту від цілеспрямованого знищення окупаційною владою свободи слова в АР Крим, арештів журналістів у цьому регіоні», – додав Жигулін.

Нагадаємо, голова Представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі висловив схвилювання щодо випадків порушення свободи слова в окупованому Росією Криму та закликав окупантів припинити переслідування журналіста Миколи Семени та кримськотатарських журналістів.

«Ми дуже схвильовані випадками порушення свободи слова в Криму. Ми всі знаємо, що журналіст Микола Семена утримується під домашнім арештом тільки за те, що він закликав до порушення територіальної цілісності Росії. Це, безперечно, виглядає як жарт», - сказав Мінгареллі.