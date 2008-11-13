Посол Росії при ЄС не бачить джерел газу для "Набукко"

Посол Росії при Європейському Союзі Володимир ЧИЖОВ не бачить джерел газу для газопроводу “Набукко”.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив на прес-конференції.

“На сьогодні є різниця між “Південним потоком” та “Набукко” в тому, що перший забезпечений ресурсами газу, а другий – ні”, - сказав він.

В.ЧИЖОВ зазначив, що ніколи не розглядав ці два газопроводи як конкуруючі.

“Я думаю, що можуть бути і ці два газопроводи, і навіть більше”, - сказав він.

“Попит в ЄС, очевидно, зростатиме”, - додав Посол Росії.

Як повідомляв УНІАН, Росія реалізує проект газопроводу “Південний потік”, який по дну Чорного моря має поєднати Росію з ЄС через Болгарію та Сербію.

Водночас Єврокомісія заявила про підтримку будівництва газопроводу “Набукко”, який має поєднати країни Центральної Азії з ЄС через Грузію та Туреччину.