Хто обійме ключові посади в адміністрації Трампа: The Wall Street Journal дізнався імена кандидатів

Про це повідомили два джерела в команді Трампа, передає РБК з посиланням на The Wall Street Journal.

За їхніми словами, на посаду генерального прокурора обговорюється кандидатура губернатора Нью-Джерсі Кріс Крісті, який зараз є високопоставленим радником Трампа. На цю ж посаду розглядається губернатор штату Арканзас Аса Хатчінсон.

"Ядро адміністрації Трампа" можуть сформувати колишній мер Нью-Йорка Руді Джуліані, а також екс-спікер палати представників конгресу США Ньют Гінгріч. Газета не пояснює, які посади вони можуть обійняти. На посаду міністра охорони здоров'я і соціальних служб США розглядається кандидатура республіканця Бена Карсона і губернатора штату Луїзіана Боббі Джиндла, стверджують джерела газети.

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Колишній губернатор штату Юта Майк Левітт пояснив, що формування команди зараз є пріоритетним завданням. WSJ зазначає, що в перші дні після інавгурації, яка відбудеться 20 січня 2017 року, Трамп має намір оголосити про вихід США з Транстихоокеанского партнерства і відновити Угоду про вільну торгівлю.

Гінгріч у бесіді з WSJ наголосив, що в перші 100 днів президентства Трамп збирається сфокусуватися на проведенні від трьох до п'яти реформ, у тому числі здійснювати контроль на кордоні з Мексикою.

Як повідомляв УНІАН, вибори президента США відбулися 8 листопада. Вдень 9 листопада були озвучені результати, згідно з якими за Трампа віддали 289 голосів вибірників при необхідних 270. Його суперниця Хілларі Клінтон отримала 218 голосів виборців.