"Це боляче": Клінтон розчарована результатами виборів, але закликала прихильників визнати перемогу Трампа

Про це вона заявила у своїй промові у Нью-Йорку, що транслювалася в прямому ефірі на американському онлайн-ресурсі C-SPAN.

"Минулого вечора я привітала Дональда Трампа та запропонувала йому співпрацювати від імені нашої країни. Я сподіваюся, що він буде успішним президентом для усіх американців", - наголосила Клінтон.

"Це не той результат, якого ми хотіли або над яким ми так важко працювали, і я вибачаюсь, що ми не виграли ці вибори задля цінностей, які ми поділяємо, та бачення, якого ми дотримуємося для нашої країни", - заявила Клінтон.

При цьому вона наголосила, що "відчуває гордість та вдячність за цю дивовижну кампанію, яку ми створили разом".

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Клінтон також заявила, що бути кандидатом у президенти США було найбільшою честю у житті.

"Я знаю, яке розчарування ви відчуваєте, тому що я також його відчуваю, як і десятки мільйонів американців, які покладали свої надії та мрії на ці зусилля. Це боляче, і так буде довго, але я хочу, щоб ви пам'ятали, що наша кампанія ніколи не стосувалася однієї особи або навіть одних тільки виборів. Вона стосувалася країни, яку ми любимо, і стосувалася розбудови Америки, яка є оптимістичною, всеосяжною та з великим серцем", - наголосила Клінтон.

"Ми бачили, що наша нація глибше розділена, ніж ми думали, але я вірю в Америку і завжди буду вірити. І якщо ви також, то тоді ми повинні прийняти цей результат та дивитися у майбутнє".