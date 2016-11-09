Противники Трампа массово протестували проти його обрання (фото, відео)
18:26, 09 листопада 2016Світ
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Не всі американські виборці змирилися з перемогою Дональда Трампа.
В Окленді протестувальники підпалили сміття / REUTERS
Стихійні демонстрації пройшли у десятках міст, зокрема в Лос-Анджелесі й Портленді. У Вашингтоні під Білим домом ще зранку зібралося більше 5 сотень обурених результатами виборів американців.
На фото - протести у Окленді, штат Каліфорнія.
Як повідомляв УНІАН, кандидат від Демократичної партії Хілларі Клінтон визнала свою поразку на президентських виборах.
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