Противники Трампа массово протестували проти його обрання (фото, відео)

Стихійні демонстрації пройшли у десятках міст, зокрема в Лос-Анджелесі й Портленді. У Вашингтоні під Білим домом ще зранку зібралося більше 5 сотень обурених результатами виборів американців.

На фото - протести у Окленді, штат Каліфорнія.

Як повідомляв УНІАН, кандидат від Демократичної партії Хілларі Клінтон визнала свою поразку на президентських виборах.