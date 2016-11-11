Напад на консульство Німеччини в Афганістані: щонайменше 6 загиблих, понад сотня поранених

В афганському місті Мазарі-Шариф ввечері у четвер, 10 листопада, стався напад на консульство Німеччини. Жертвами вибухів стали щонайменше шестеро людей, понад 120 отримали поранення. Про це із посиланням DPA повідомляє "Німецька хвиля".

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За останніми даними, громадян Німеччини серед загиблих немає, жертвами теракту стали афганці. Працівники німецького консульства, за даними МЗС ФРН, залишились "цілими та неушкодженими". Під час нападу було задіяно два автомобілі, начинених вибухівкою. Будівля дипломатичної місії сильно пошкоджена.

Міністр закордонних справ Франк-Вальтер Штайнмаєр у Берліні скликав екстрене засідання кризового штабу. Повідомляється, що німецький персонал дипломатичної місії перебуває у безпеці.

Відповідальність за напад у Мазарі-Шарифі взяло на себе ісламістське угруповання "Талібан", яке назвало це помстою за загибель своїх людей через нещодавнє бомбардування літаками НАТО у провінції Кундуз. Тоді загинули близько 30 мирних жителів.