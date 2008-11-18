Грузія сподівається, що Обама підтримає її вступ до НАТО

Обраний президент США Барак Обама провів телефонну розмову з президентом Грузії Михайлом Саакашвілі. Як повідомила прес-служба перехідного штабу Б.Обами, 17 листопада майбутній глава Білого дому також мав розмову з президентом Філіппін Глорією Макапагал Арройо і президентом Туреччини Абдуллою Гюлем.

В окремому повідомленні перехідного штабу Б.Обами зазначено, що майбутній віце-президент США Джо Байден переговорив по телефону з грузинським лідером М.Саакашвілі, а також з президентом Колумбії Альваро Урібе, верховним представником Євросоюзу в питанням зовнішньої політики і безпеки Хав’єром Соланою, головою МЗС Греції Дорві Бакоянні і прем`єр-міністром Іспанії Хосе Луїсом Сапатеро.

Зі свого боку Грузія сподівається, що обраний президент США Барак Обама підтримає зусилля Тбілісі щодо вступу до НАТО.

Про це заявив в Нью-Йорку постійний представник Грузії в ООН Іраклій Аласанія. Він визнав, що дорога в НАТО, можливо, забере у Грузії більше часу, ніж очікувалося до військового конфлікту з Росією. "Наша оборонна інфраструктура була дуже сильно пошкоджена, тому буде потрібний час, щоб відновити її і привести до стандартів, необхідних для приєднання до альянсу", - сказав І.Аласанія. Проте, на його думку, прихід до влади в США Демократичної партії не повинен ускладнити завдання Тбілісі. "Підтримка Грузії та її прагнення до НАТО походить від обох партій США", - наводить Reuters слова грузинського дипломата, який також нагадав, що Джо Байден зустрічався з М.Саакашвілі під час Генассамблєї ООН у вересні ц.р., а також відвідував Грузію під час серпневих військових дій.

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