Сомалійські пірати захопили гігантський нафтовий танкер

На борту Sirius Star - 25 человек

Сомалійські пірати захопили біля узбережжя Кенії гігантський саудівський нафтовий танкер Sirius Star. Як повідомляє радіо «Свобода», танкер перевозив близько двох мільйонів барелів нафти вартістю понад 100 мільйонів доларів. На борту судна - 25 осіб, громадяни декількох європейських країн, Саудівської Аравії та Філіппін.

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