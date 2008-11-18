НАТО шукає способи нормалізувати відносини з Росією

Міністри 26-ти країн-членів НАТО на зустрічі в Брюсселі, що відбудеться на початку грудня, можливо, ухвалять рішення про відновлення роботи Ради Росія-НАТО.

Про це повідомив сьогодні офіційний представник Альянсу Джеймс АППАТУРАЙ, передає РІА «Новости».

“У НАТО на рівні послів ведуться дискусії відносно того, коли і як просунуться до нормалізації відносин (з Росією в рамках РРН). Можливо, рішення з цього приводу буде ухвалене міністрами закордонних справ, які зберуться за два тижні", - сказав Д.АППАТУРАЙ журналістам у Брюсселі.

За його словами, рішення про нормалізацію відносин між НАТО і Росією натовською стороною поки не ухвалене.

Рішення про припинення діяльності ради було ухвалене натовською стороною у відповідь на миротворчу операцію Росії під час грузинсько-південно-осетинського конфлікту.