73 людини загинули в Мозамбіку через вибух вантажівки
23:08, 17 листопада 2016Світ
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Щонайменше 73 людини загинули у Мозамбіку під час перекачування палива з перекинутої вантажівки, яка вибухнула.
Центральна частина міста Бейра, Мозамбік / wikipedia.org
Інцидент, в результаті якого ще десятки людей отримали поранення, стався у четвер, 17 листопада, повідомляє Reuters посилаючись на заяви влади.
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Аварія сталася, коли вантажівка перевозила паливо в Малаві з портового міста Бейра і був неподалік від кордону.
Постраждалі доставлені в лікарні.
Мозамбік є однією з найбідніших країн світу і постійно бореться з браком продовольства, що викликаний посухою.
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