73 людини загинули в Мозамбіку через вибух вантажівки

Інцидент, в результаті якого ще десятки людей отримали поранення, стався у четвер, 17 листопада, повідомляє Reuters посилаючись на заяви влади.

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Аварія сталася, коли вантажівка перевозила паливо в Малаві з портового міста Бейра і був неподалік від кордону.

Постраждалі доставлені в лікарні.

Мозамбік є однією з найбідніших країн світу і постійно бореться з браком продовольства, що викликаний посухою.