Медведєв: Росія не матиме контактів з режимом Саакашвілі
Але є "генетична пам`ять"
Президент Росії Дмитро Медведєв підтвердив, що Росія не матиме ніяких контактів з нинішнім режимом Грузії, але при цьому висловив надію, що взаємини російського і грузинського народів, попри серпневий конфлікт на Кавказі, не зазнають негативній дії.
"Що стосується чинного режиму - з ними ніяких контактів ми мати не будемо, розглядаємо їх дії, як злочинні", - знову заявив Медведєв у вівторок на зустрічі в Іжевську з представниками регіональних ЗМІ.
"Але ці речі повинен вирішувати грузинський народ, вони самі повинні вирішувати, кому довіряти владу, а кого позбавляти влади", - зазначив президент РФ.
Водночас Медведєв сказав: "Сподіваюся, що відносини між народами не зазнають дії, попри збройний конфлікт. Є генетична пам`ять".
Медведєв висловив сподівання, що більшість близьких Росії людей у Грузії пам`ятають роль Росії в становленні держави.