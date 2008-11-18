Медведєв: Росія не матиме контактів з режимом Саакашвілі

Президент Росії Дмитро Медведєв підтвердив, що Росія не матиме ніяких контактів з нинішнім режимом Грузії, але при цьому висловив надію, що взаємини російського і грузинського народів, попри серпневий конфлікт на Кавказі, не зазнають негативній дії.

"Що стосується чинного режиму - з ними ніяких контактів ми мати не будемо, розглядаємо їх дії, як злочинні", - знову заявив Медведєв у вівторок на зустрічі в Іжевську з представниками регіональних ЗМІ.

"Але ці речі повинен вирішувати грузинський народ, вони самі повинні вирішувати, кому довіряти владу, а кого позбавляти влади", - зазначив президент РФ.

Водночас Медведєв сказав: "Сподіваюся, що відносини між народами не зазнають дії, попри збройний конфлікт. Є генетична пам`ять".

Медведєв висловив сподівання, що більшість близьких Росії людей у Грузії пам`ятають роль Росії в становленні держави.

РІА "Новости"