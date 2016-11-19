Пентагон може очолити генерал, який називав агресію Росії в Україні "значно гострішою", ніж вважають у Вашингтоні

Як повідомляє Голос Америки, Меттіс має зустрітись із Трампом у суботу, 19 листопада, у складі групи претендентів на міністерські посади в майбутній адміністрації.

Маттіс прослужив у Збройних силах США 34-ти роки і має статус живої легенди серед американських військових. Він з 2010-го по 2013-й очолював Центральне командування Збройних сил США, посідав провідні позиції в американській армії та очолював першу дивізію морської піхоти Сполучених Штатів в Іраку. Має репутацію інтелектуала, популярного лідера та рішучого, але уважного до підлеглих керівника.

Вважається, що пост очільника Центрального командування ЗС США Меттіс був вимушений залишити через незгоду із адміністрацією Барака Обами з приводу політики щодо Ірану. Військового нібито "вичавили" з посади за надмірну войовничість.

Разом з тим він має два прізвиська: "Скажений пес" та "Воїн-монах". Останнє пов'язане із тим, що холостяк-військовий присвятив усе життя армії.

Відставний генерал критикував чинного президента США за буцімто недостатню військову підтримку союзників та заявляв, що Америка страждає на "стратегічну атрофію".

"В Криму та Україні йде війна", - заявляв Меттіс.

"Дії Росії в Україні я вважаю, можливо, найнебезпечнішою ситуацією з кризовим потенціалом для усього регіону", - заявив Меттіс у травні 2015 року у ході виступу у The Heritage Foundation.

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Тоді ж генерал попереджав про небезпеку російського націоналізму, на який спирається режим президента РФ Володимира Путіна.

"Люди питають, а чи не сказився Путін, чи він втратив глузд? На мою ж думку, проблема не лише у Путіні, а у Росії взагалі. Кажуть, що щойно піде Путін, стане краще. Думаю, це мрії", - заявляв Меттіс.

"Путін лягає спати, знаючи, що він може порушити усі правила, а Захід все одно намагатиметься грати за правилами. Це дуже небезпечна дихотомія", - наголошував Меттіс.

Також він наголошував, що "Росія не вважає сусідство з демократичними країнами позитивом. Вона хоче гарантувати безпеку для себе, сіючи нестабільність довкола".

Прикметно, що, на думку претендента на посаду міністра оборони США, у майбутньому Росії може загрожувати розпад.

Як повідомляв УНІАН, за даними телеканалу CNN на посаду секретаря оборони США (міністра оборони) розглядалися кандидатури колишнього сенатора від штату Міссурі Джима Талента, екс-сенатора від штату Арізона Джона Кіла та члена Палати представників від штату Каліфорнія Данкана Хантера.

Крім того, за даними The New York Times, на цю посаду ще розглядалися кандидатури сенатора Келлі Ейотт та екс-радника президента США Дж. Буша з нацбезпеки Стівена Хедлі.

Також називалися імена сенатора від штату Алабама Джефа Сешинза та екс-директор Розвідуправління Міноборони Майкла Флінна, але, за останніми повідомленнями, Трамп їм запропонував посаду генерального прокурора та радника президента з національної безпеки у Білому Домі відповідно.