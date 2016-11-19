Швейцарські винищувачі супроводжували літак з російською делегацією: РФ вимагає пояснень

Про це йдеться у повідомленні російського посольства у Швейцарії в Twitter.

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"Висловили подив і попросили пояснень у швейцарської сторони у зв'язку з інцидентом з російським урядовим бортом у небі над Конфедерацією", - йдеться в повідомленні.

Висловили подив і попросили роз'яснень у швейц. сторони у зв'язку з інцидентом з рос. урядовим бортом в небі над Конфедерацією pic.twitter.com/FffgbqfPYd — Посольство Росії (@RusEmbSwiss) November 19, 2016

Раніше ЗМІ повідомляли, що літак Спеціального льотного загону "Росія", що прямував у перуанську столиці на саміт АТЕС, був зустрінутий винищувачами ВПС Швейцарії у повітряному просторі цієї країни та супроводжений до кордону з Францією. У числі пасажирів російського Іл-96-300 перебували члени делегації президента РФ Володимира Путіна, а також супроводжуючі особи та журналісти.