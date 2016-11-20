Обама про Трампа: Не очікуйте гіршого

"Не очікуйте гіршого, сподівайтеся на те, що адміністрація виконає свою роботу. І тільки тоді можна буде давати свою оцінку", - заявив Обама, передає DW.

Він виступив перед тисячею студентів та молодих лідерів у столиці Перу Лімі в суботу, 20 листопада.

Читайте такожТрамп провів зустріч із Ромні, який може зайняти посаду держсекретаря

"Це не завжди одне і те ж, як людина веде передвиборчу кампанію і як він потім керує країною", - сказав Обама.

Він висловив думку, що найкращий спосіб захистити американські інтереси - це підтримувати хороші відносини з сусідніми державами.

Обама прибув в столицю Перу, де в ці дні проходить саміт країн Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. У ньому беруть участь понад 1000 делегатів, що представляють 21 державу. В кулуарах саміту, можливо, відбудеться остання зустріч Барака Обами і Володимира Путіна, який також прибув у Перу.