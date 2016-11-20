Залізнична катастрофа в Індії: щонайменше 90 людей загинули, 150 травмовані (фоторепортаж)

Про це повідомляє Reuters.

Кількість жертв може вирости в ході розбору завалів рятувальниками, зазначає агентство.

Представники поліції повідомляють, що близько 20 людей зникли безвісти. Влада намагається з'ясувати, що стало причиною сходу 14 вагонів поїзда.

На тлі сцен відчаю і туги, люди, що залишилися в живих, шукали членів своїх сімей, деякі також намагалися розібрати пошкоджені вагони, щоб врятувати родичів і забрати речі, розповів старший чиновник залізниці Пратап Раї.

"Ми використовуємо всі тактики, щоб врятувати життя, але це дуже важко – різати металеві вагони", – сказав Раї з місця події.

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З безлічі смертельних аварій це сходження з рейок може стати найгіршою залізничною трагедією в Індії з 2005 року, коли поїзд роздавив камінь, а інший впав у річку – тоді загинуло понад 100 осіб.

Система залізниць Індії є четвертою у світі за величиною, переправляючи більше 20 мільйонів чоловік кожен день, але вона має погану репутацію безпеки, адже тисячі людей помирають в результаті нещасних випадків щороку, в тому числі в частих аваріях поїздів.

Міністр залізничного транспорту Індії Суреш Прабху написав в твіттері, що уряд негайно проведе розслідування причин сходу з рейок і пообіцяв відзвітуватись.