Росія визначила місця для трьох військових баз в Абхазії і Південній Осетії

Облаштування російських військових баз в Абхазії і Південній Осетії, утворених після відбиття агресії Грузії, буде остаточно закінчено до кінця 2010 року, повідомляє РІА новості з посиланням на начальника Генштабу ЗС РФ генерала Миколу Макарова.

"Думаю, що до кінця 2010 року ці бази будуть облаштовані за останнім словом нашої будівельної техніки", - сказав Макаров в інтерв`ю представникам російських інформагентств і міждержавній телерадіокомпанії "Мир".

За його словами, місця дислокації баз в цих двох республіках вже визначені: у Південній Осетії - це Джаба і Цхінвал, в Абхазії, перш за все, - Гудаута. "У Сухумі практично нікого не буде", - додав Макаров.