В Єгипті у військовий суд передано справи 292 бойовиків "Ісламського держави"

00:14, 21 листопада 2016
Світ
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В Єгипті у військовий суд передано справи 292 бойовиків, причетних до скоєння терактів і підготовку замахів на президента Абдул-Фаттаха Аль-Сісі та наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммада ібн Наїфа.

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Про це повідомило державне інформагентство MENA, пише Медуза.

Фігуранти справи належали до 22 терористичних осередків, організованих синайським підрозділом «Ісламської держави», повідомляє Ynetnews.

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Члени одного з осередків планували замах на президента Єгипту і наслідного принца Саудівської Аравії під час паломництва першого в Мекку у 2014 році. В рамках цього плану дружина одного з підозрюваних мала здійснити самопідрив для відволікання уваги від вбивства, яке передбачалося зробити незабаром.

Ще один замах на Аль-Сісі планувало угруповання поліцейських, які в 2012 році були відсторонені від служби через відмову голити бороди.

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