В Єгипті у військовий суд передано справи 292 бойовиків "Ісламського держави"
00:14, 21 листопада 2016Світ
287 0
В Єгипті у військовий суд передано справи 292 бойовиків, причетних до скоєння терактів і підготовку замахів на президента Абдул-Фаттаха Аль-Сісі та наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммада ібн Наїфа.
У Єгипті судитимуть 292 бойовиків «Ісламської держави» / fb.ru
Про це повідомило державне інформагентство MENA, пише Медуза.
Фігуранти справи належали до 22 терористичних осередків, організованих синайським підрозділом «Ісламської держави», повідомляє Ynetnews.
Читайте такожСуд Єгипту скасував смертний вирок екс-президенту Мурсі
Члени одного з осередків планували замах на президента Єгипту і наслідного принца Саудівської Аравії під час паломництва першого в Мекку у 2014 році. В рамках цього плану дружина одного з підозрюваних мала здійснити самопідрив для відволікання уваги від вбивства, яке передбачалося зробити незабаром.
Ще один замах на Аль-Сісі планувало угруповання поліцейських, які в 2012 році були відсторонені від служби через відмову голити бороди.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter