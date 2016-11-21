В Єгипті у військовий суд передано справи 292 бойовиків "Ісламського держави"

Про це повідомило державне інформагентство MENA, пише Медуза.

Фігуранти справи належали до 22 терористичних осередків, організованих синайським підрозділом «Ісламської держави», повідомляє Ynetnews.

Читайте такожСуд Єгипту скасував смертний вирок екс-президенту Мурсі

Члени одного з осередків планували замах на президента Єгипту і наслідного принца Саудівської Аравії під час паломництва першого в Мекку у 2014 році. В рамках цього плану дружина одного з підозрюваних мала здійснити самопідрив для відволікання уваги від вбивства, яке передбачалося зробити незабаром.

Ще один замах на Аль-Сісі планувало угруповання поліцейських, які в 2012 році були відсторонені від служби через відмову голити бороди.