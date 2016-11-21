Цукерберг закликав країни АТЕС приєднатися до глобальної комунікативної революції

Про це повідомляє РБК з посиланням на «Сіньхуа».

На думку Цукерберга, з прискоренням прогресу в області науки і техніки «наше покоління може робити ще більш великі справи, ніж в будь який інший час».

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«Я настроєний оптимістично, але також я реаліст, тому розумію, наскільки складно це буде. Щоб зробити всі ці речі, ми повинні з'єднати людей. Ми повинні зробити комунікабельність та комунікаційну інфраструктуру головним пріоритетом в наших планах», — сказав Цукерберг.

Як приклад голова Facebook привів освіту. За його словами, із розвитком технологій у вчителів з'явилася можливість надавати учням той спосіб навчання, який підходить саме їм. Таким чином студенти засвоюють більше інформації.