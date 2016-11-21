Путін відреагував на супроводження літака з російською делегацією швейцарськими винищувачами
Президент Росії Володимир Путін прокоментував супроводження літака Спеціального льотного загону "Росія" швейцарськими винищувачами.
Глава РФ назвав це "почесним ескортом", передає ТАСС.
"Будемо вважати, що це почесний ескорт", - сказав Путін.
Раніше ЗМІ повідомляли, що літак Спеціального льотного загону "Росія", що прямував у перуанську столицю на саміт АТЕС, був зустрінутий винищувачами ВПС Швейцарії в повітряному просторі цієї країни та супроводжений до кордону з Францією. У числі пасажирів російського Іл-96-300 перебували члени делегації президента РФ Володимира Путіна, а також супроводжуючі особи та журналісти.
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У Міноборони Швейцарії пізніше пояснили, що таке супроводження літака було рутинною процедурою, пов'язаною з виконанням ВПС операції з контролю у повітряному просторі Швейцарії.