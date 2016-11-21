Путін відреагував на супроводження літака з російською делегацією швейцарськими винищувачами

Глава РФ назвав це "почесним ескортом", передає ТАСС.

"Будемо вважати, що це почесний ескорт", - сказав Путін.

Раніше ЗМІ повідомляли, що літак Спеціального льотного загону "Росія", що прямував у перуанську столицю на саміт АТЕС, був зустрінутий винищувачами ВПС Швейцарії в повітряному просторі цієї країни та супроводжений до кордону з Францією. У числі пасажирів російського Іл-96-300 перебували члени делегації президента РФ Володимира Путіна, а також супроводжуючі особи та журналісти.

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У Міноборони Швейцарії пізніше пояснили, що таке супроводження літака було рутинною процедурою, пов'язаною з виконанням ВПС операції з контролю у повітряному просторі Швейцарії.