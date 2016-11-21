Помер колишній президент Греції Константінос Стефанопулос. Про це у Facebook повідомив прем'єр-міністр країни Алексіса Ціпраса.

Зазначається, що екс-президент помер у віці 90 років. Прем'єр висловив співчуття рідним і близьким екс-президента.

Західні ЗМІ припускають, що Стефанопулос був госпіталізований і помер від "ускладнень пневмонії".

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Константінос Стефанопулос був обраний президентом Греції у 1995 році і переобирався на другий термін до 2005 року. Стефанопулос отримав безліч почесних звань і нагород, як і своєї країни, також і зарубіжних країн.

Його вважають одним із найбільш шанованих і улюблених президентів Греції.