Мексиканський виробник цементу готовий допомогти Трампу збудувати стіну на кордоні із США

Компанія Cementos de Chihuahua (GCC), яка є одним з найбільших виробників цементу у Мексиці та має три заводи у Сполучених Штатах, готова надати послуги обраному президенту США Дональду Трампу для будівництва стіни на кордоні для стримування потоку мігрантів, повідомляє Reuters.

"Ми не можемо бути перебірливими. Ми є важливим виробником у цій сфері і ми повинні поважати наших клієнтів з обох боків кордону", - сказав головний виконавчий директор мексиканської кампанії Grupo Cementos de Chihuahua (GCC) Енріке Ескаланте.

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Зауважимо, що під час виборчої кампанії Трамп заявляв про намір побудувати "велику, красиву та потужну" стіну вздовж 3200 км кордону з метою зупинення незаконних мігрантів з Мексики, яку він звинуватив у відправленні в Америку "гвалтівників" та "наркоторговців".

Виборчу кампанію Трампа, який ніколи раніше не обіймав державних посад, гнівно засудили у Мексиці.

Видання зазначає, що ділянки кордону вже розділені високими огорожами і що величезна частина кордону простягається уздовж річки Ріо Гранде.

Довідка, компанія Grupo Cementos de Chihuahua розташована у північному прикордонному штаті Чіуауа, який межує з американськими штатами Техас та Нью-Мексико, і є однією з найбільших компаній будівельних матеріалів у Мексиці. Близько 70% її продажів припадає на Сполучені Штати, де у неї є три заводи.