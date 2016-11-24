У Москві суд звільнив від кримінальної відповідальності няню, яка відітнула 4-річній дитині голову

Про це повідомляє російська інформаційна агенція ТАСС.

"Суд постановив звільнити від кримінальної відповідальності Бобокулову і застосувати до неї примусові заходи медичного характеру", - оголосила рішення суддя.

Як повідомляв УНІАН, Бобокулова була затримана 29 лютого біля метро «Жовтневе Поле». Одягнена в хіджаб жінка з відтятою дитячою головою в руках погрожувала підірвати себе. Сапери, які обстежили місце події, вибухівки не виявили.

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Громадянка Узбекистану 1977 року народження працювала нянею в сім'ї, що мешкає у будинку на вулиці Народного Ополчення. За даними слідства, дочекавшись, коли батьки зі старшою дитиною підуть з дому, Бобокулова вбила підопічну і підпалила квартиру.

Підозрювана у вбивстві і обезголовлюванні чотирирічної дівчинки у розмові з журналістами визнала свою провину, а на питання, навіщо вона це зробила, відповіла "Аллах наказав".