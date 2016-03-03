Няня, яка відітнула голову дитині у Москві: "Я помстилася Путіну" (відео)

На відеозаписі, який був записаний під час допиту, Бобокулова заявила, що так вона помстилася російському президенту Володимиру Путіну, який "бомбить літаками" мусульман.

Нагадаємо, Бобокулова була затримана 29 лютого біля метро «Жовтневе Поле». Одягнена в хіджаб жінка з відтятою дитячою головою в руках погрожувала підірвати себе. Сапери, які обстежили місце події, вибухівки не виявили.

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Громадянка Узбекистану 1977 року народження працювала нянею в сім'ї, що мешкає у будинку на вулиці Народного Ополчення. За даними слідства, дочекавшись, коли батьки зі старшою дитиною підуть з дому, Бобокулова вбила підопічну і підпалила квартиру.

Вчора підозрювана у вбивстві і обезголовлюванні чотирирічної дівчинки у розмові з журналістами визнала свою провину, а на питання, навіщо вона це зробила, відповіла "Аллах наказав".