Хілларі Клінтон погодилася стати держсекретарем в адміністрації Обами
10:15, 22 листопада 2008Світ
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Призначення очікують після Дня Подяки
Сенатор-демократ від штату Нью-Йорк Хілларі КЛІНТОН погодилася зайняти посаду держсекретаря США в адміністрації майбутнього Президента США Барака ОБАМИ.
Як передає ІТАР-ТАРС, про це з посиланням на помічників колишньої першої леді США повідомила газета "Нью-Йорк таймс".
Як очікується, Б.ОБАМА оголосить про своє рішення призначити Х.КЛІНТОН на посаду голови американської дипломатії відразу після Дня Подяки, що відзначається 27 листопада в США .
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