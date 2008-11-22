Хілларі Клінтон погодилася стати держсекретарем в адміністрації Обами

Сенатор-демократ від штату Нью-Йорк Хілларі КЛІНТОН погодилася зайняти посаду держсекретаря США в адміністрації майбутнього Президента США Барака ОБАМИ.

Як передає ІТАР-ТАРС, про це з посиланням на помічників колишньої першої леді США повідомила газета "Нью-Йорк таймс".

Як очікується, Б.ОБАМА оголосить про своє рішення призначити Х.КЛІНТОН на посаду голови американської дипломатії відразу після Дня Подяки, що відзначається 27 листопада в США .