Росія планує розгорнути в окупованому Криму нові системи контролю космічного простору

Росія планує розгорнути нові комплекси системи контролю космічного простору у анексованому Криму. Про це в ефірі однієї з радіостанцій повідомив заступник командувача космічними військами Повітряно-космічних сил (ВКС) Росії з випробувань полковник Андрій Івашина, повідомляє ТАСС.

Також планується встановити такі системи на Алтаї, Далекому Сході та у Бурятії.

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"У найближчі роки на території Російської Федерації буде розгорнута мережа новітніх комплексів системи контролю космічного простору. Це будуть мережі спеціалізованих комплексів радіотехнічного контролю та оптико-електронних комплексів нового покоління. Крім Алтайського краю подібні комплекси планується розгорнути і в інших регіонах Росії - на Далекому Сході, в Республіці Бурятія і в Криму", - заявив Івашина.

При цьому, за його словами, комплекси, з введенням їх у дію, ВКС Росії будуть здатні "постійно контролювати навколоземний простір за всіма нахилами і у максимальному діапазоні висот".

Раніше, президент США Барак Обама направив у Конгрес доповідь про політику "стримування супротивників в космосі".

Обама зазначив, що цей звіт - результат спільної роботи кількох урядових структур, мета якої - знизити ризики для США і їх союзників в космосі, а також захистити права, можливості та свободу дій США в космосі.