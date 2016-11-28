У Міноборони Британії очікують від Трампа опору впливу Росії

Про це заявив Міністр оборони Британії Майкл Феллон, повідомляє The Telegraph.

При цьому, за словами Феллона, після того, як Трамп стане президентом, його позитивне ставлення до РФ може змінитися.

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"На практиці кожна американська адміністрація завжди опиралася впливу Росії. Йдеться не про те, що ви не повинні комунікувати з Росією, а про те, що не можна поводитися з Росією так, як зазвичай, як з рівноправним партнером", - заявив Феллон.

При цьому, за його словами, розгортання 150 британських військових в Польщі було частиною зусиль, щоб протистояти спробам Путіна "тестувати" НАТО.

Раніше, Трамп заявляв, що вважає спільним інтересом США і Російської Федерації знаходження можливості для нормалізації відносин.

При цьому він заявив, що не має упереджених позицій, але, звертаючи увагу на те, що раніше, під час виборчої кампанії, лунали закиди, що "Дональду Трампу подобається Путін, Путіну подобається Дональд Трамп", то, на його думку, "хіба не було б добре, якщо б ми дійсно порозумілися з Росією, хіба не було би добре, якщо ми разом переслідували "Ісламську державу"...".

Нагадаємо, що президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама сподівається, що обраний президентом США Дональд Трамп, інавгурація якого запланована на 20 січня, у відносинах з Росією відстоюватиме демократичні цінності та міжнародні норми та зможе за потреби протистояти Росії.