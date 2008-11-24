Фідель Кастро: США використовують "Аль-Каїду"

Уряд США скористався страхами американців перед "Аль-Каїдою" для прикриття своїх планів із завоювання світового панування. З такою думкою виступив Фідель Кастро на сторінках свого нового есе, оприлюдненого на одному з кубинських урядових веб-сайтів.

"Аль-Каїда" народилася з лона самої імперії", - цитує Ф.Кастро РосБізнесКонсалтинг.

За його словами, терористична мережа Усами бен Ладена - "типовий приклад ворога, за якого могутній гегемон переслідує, щоб виправдати свої дії, коли це йому потрібно". "Цей принцип був характерний для всієї історії (США), коли винаходилися вороги і загрози, що тільки підсилювали плани світового домінування", - вважає команданте.