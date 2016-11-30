Повстанці в Алеппо заявляють про активізацію авіаударів по їхніх позиціях – Reuters

Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника повстанського угруповання, що зараз базується в Алеппо.

Повідомляється, що удари були завдані по району старого міста.

Сирійське військове джерело, тим часом, заявило, що операція армії в Алеппо була сповільнена на "терористичних спробах сховатись серед цивільного населення". Сирійський уряд ставиться до всіх повстанців, як до терористів, зазначає агентство.

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Великий штурм урядовими силами за підтримки союзників і проурядових бійців з Лівану, Іраку і Ірану почався з північної частини сходу алеппского анклаву повстанців, і зараз опозиційні сили займають лише дві третини площі, які вони займали протягом багатьох років в місті.

Як повідомляв УНІАН, сирійська армія і її союзники оголосили про захоплення великої частини східного Алеппо у рамках інтенсивного наступу, що загрожує придушити опозицію в її найважливішому місті-форпості.