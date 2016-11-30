Помер винахідник "Біг Маку"

Як передає Російська служба Бі-бі-сі з посиланням на повідомлення компанії McDonald's, Делігатті був одним з перших в історії корпорації власників франшизи McDonald's. Під цією торговою маркою він відкрив ресторан в американському штаті Пенсільванія в 1967 році.

Ідея Деллігатті полягала в тому, щоб зробити більш поживний бургер, ніж ті, які в ті роки становили основу меню ресторанів McDonald's.

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Він вирішив вперше додати в бургери дві котлети і два шматки сиру. Однак тоді бургери, зроблені таким способом, виходили надто вологими, тому між котлетами було вирішено покласти ще одну булку. З додаванням "секретного соусу" вийшов "Біг Мак".

Сьогодні винайдений Майклом Деллігатті сендвіч продається більш ніж у 100 країнах світу.

Журнал «The Economist» з 1986 року визначає паритет купівельної спроможності, використовуючи в якості універсального критерію вартість "Біг Маку" в різних країнах - це так званий "індекс Біг Маку", який визначає реальні обмінні курси валют різних держав.