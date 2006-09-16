Мюнхенське пиво помітно подорожчало

Знамените на увесь світ пивне свято "Октоберфест", що відкрилося в баварській столиці Мюнхені в 173-тє, сильніше вдарить по гаманцях його учасників: пиво порівняно з 2005 роком помітно подорожчало. А окрім пива подорожчають ще вода і соки.

Як передає РІА «Новости», "міра", тобто літр пива, коштує нині приблизно на 15-25 центів більше.

На перший погляд, ця різниця не така вже і велика. Проте, як зауважують учасники свята, пиво на святі буквально "ллється рікою". Минулого року, за офіційними даними організаторів, майже шість мільйонів гостей "Октоберфеста" випили понад 6,1 мільйонів гектолітрів різних сортів хмільного напою. Експерти підрахували, що в середньому "на кожну душу" (включаючи жінок, людей похилого віку і дітей) припало по 100 кухлів пива. І це всього за 16 днів.

Організатори фестивалю обіцяють порадувати земляків та іноземних шанувальників пива, які щорічно з`їжджаються до Мюнхена на "Октоберфест" з усього світу, двома новинками - зонами для тих, хто не палить, і дитячим парком. Наприклад, курцям вхід буде закрито в понад 70 кафе, гриль-барів та альтанок.

Для сімейного відпочинку надано величезний парк на Терезіному лугу з різними атракціонами і спеціальними наметами, де ласощі, сувеніри і товари для дітей продаватимуть за нижчими цінами.

З дітьми можна піти і в будь-який із традиційних 14 пивних наметів, куди діжечки з хмільним напоєм викочують тільки найзнаменитіші баварські пивовари. Непорушне правило "Октоберфеста" звучить так : "На святі може подаватися тільки мюнхенське пиво найбільш гідних і перевірених пивоварень (зараз їх 6), що відповідає вимогам якості Мюнхенського стандарту 1487 року і Німецького стандарту 1906 року.”