Росіянку ув'язнили на сім років через повідомлення про військову техніку в Сочі перед війною з Грузією
Громадянка Росії Оксана Севастіді засуджена до семи років ув'язнення за звинуваченням у державній зраді. Приводом для кримінального переслідування послужили кілька SMS-повідомлень, які вона відправила в 2008 році, незадовго до війни з Грузією.
Севастіді писала приятелеві в Грузії, що бачила в Сочі поїзд з військовою технікою, що йде у бік Абхазії, пише Медуза.
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Про кримінальну справу Севастіді розповів адвокат Іван Павлов, який захищає засуджену. Краснодарський крайовий суд виніс їй вирок ще в березні 2016 року, проте до цих пір про це не повідомлялося.
Журналісти під час пошуку за прізвищем Севастіді виявили в базі даних суду картку справи, при цьому в самій картці імені засудженої немає. Справу було розглянуто 3 березня 2016 року суддею Володимиром Кобзевим.
Адвокат Павлов домагається звільнення Севастіді. Він зазначив, що у вироку докладно описані події, які передували війні з Грузією — зокрема, вказано номери військових частин і види техніки, яку перевозили залізницею.
«З точки зору інформаційної значущості і чутливості відомостей її смски, якщо порівняти з вироком, — як крапля і море», — сказав Павлов.