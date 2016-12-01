Росіянку ув'язнили на сім років через повідомлення про військову техніку в Сочі перед війною з Грузією

Севастіді писала приятелеві в Грузії, що бачила в Сочі поїзд з військовою технікою, що йде у бік Абхазії, пише Медуза.

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Про кримінальну справу Севастіді розповів адвокат Іван Павлов, який захищає засуджену. Краснодарський крайовий суд виніс їй вирок ще в березні 2016 року, проте до цих пір про це не повідомлялося.

Журналісти під час пошуку за прізвищем Севастіді виявили в базі даних суду картку справи, при цьому в самій картці імені засудженої немає. Справу було розглянуто 3 березня 2016 року суддею Володимиром Кобзевим.

Адвокат Павлов домагається звільнення Севастіді. Він зазначив, що у вироку докладно описані події, які передували війні з Грузією — зокрема, вказано номери військових частин і види техніки, яку перевозили залізницею.

«З точки зору інформаційної значущості і чутливості відомостей її смски, якщо порівняти з вироком, — як крапля і море», — сказав Павлов.