Суд у штаті Вісконсін відмовився призупинити перерахунок голосів

У четвер позов із вимогою заблокувати перерахунок голосів подали два комітети, які підтримують Трампа, і один виборець, який брав участь у голосуванні у Вісконсині, пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

На їхню думку, перерахунок голосів є порушенням Конституції США, яка гарантує виборцям право голосу. Вони впевнені, що порушуються права тих, хто проголосував за Трампа.

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Прихильники Трампа також зажадали припинити процес підрахунку голосів до тих пір, поки не буде ухвалено рішення суду.

Суддя Джеймс Петерсон не погодився з вимогою про припинення. На його думку, перерахунок голосів не принесе шкоди ні Трампу, ні його виборцям, передає агентство Ассошіейтед прес.

Позов із вимогою заблокувати перерахунок голосів у Мічигані подав також генеральний прокурор цього штату Білл Шуетт. На його думку, в дорогій процедурі перерахунку голосів просто немає сенсу.

Основні слухання за позовом прихильників Трампа пройдуть 9 грудня. До цього часу голоси будуть перераховуватися.

Як повідомляв УНІАН, перерахувати голоси в Мічигані, Вісконсині та Пенсільванії вимагала кандидат від Партії зелених Джилл Стайн. У всіх цих штатах переміг Трамп, хоча опитування вказували на перемогу кандидата від Демократичної партії Хілларі Клінтон.

У свою чергу, обраний президент США Дональд Трамп виступив проти спроб перерахувати частину бюлетенів, поданих на виборах 8 листопада.