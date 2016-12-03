"Повинна зібрати дизайнерські валізи і покинути місто": жителі Нью-Йорка просять Трампа забрати дружину в Вашингтон

Про це повідомляє Independent.

У документі сказано, що «Меланія повинна зібрати свої дизайнерські валізи і залишити місто в січні наступного року, після вступу Трампа в посаду». Також підписанти радять Меланьї «негайно переїхати в Білий дім».

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Петиція звернена до губернатора штату Нью-Йорк Ендрю Комо і меру міста Біллу Де Блазіо.

Автори петиції згодні залишити Меланью в Нью-Йорку, якщо тягар з утримання її охорони буде перекладено з міського бюджету на плечі самого Трампа. А сума піде на «дороги, школи, лікарні та організацію нових робочих місць».

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Видання зазначає, що Меланія хоче залишитися жити в 58-поверховому хмарочосі «Трамп-тауер» в центрі Манхеттена в пентхаусі з кришталевими люстрами та розписаними грецькими майстрами стінами.

Раніше повідомлялося, що секретна служба веде переговори з Trump Organization з питання створення на двох вільних поверхах «Трамп-тауер» спеціального відділення безпеки.

У середині листопада стало відомо, що Дональд Трамп розглядає кандидатуру Мітта Ромні на посаду держсекретаря США.