Президент Польщі закликав зупинити відродження імперіалізму в Росії

Президент Польщі Лех Качинський надіслав лист голові Єврокомісії Жозе Мануелю Баррозу, в якому стверджує, що Росія не виконує план Медведєва-Саркозі і закликає ЄК проаналізувати ситуацію в Грузії.

"Сьогодні чудово видно, що росіяни ігнорують свої колишні обіцянки", - процитував РИА “Новости” представник канцелярії польського президента витяг з листа Качиньського.

Президент Польщі зазначає також, що Росія так і не одержала жорсткої відсічі з боку Євросоюзу.

На думку Качинського, ситуація, що склалася, в Грузії, стане для ЄС іспитом, чи "зможе (Європа) зупинити відродження (російського) імперіалізму, котрий, як учить історія, ніколи не задовольняється поступками".

Президент зазначив, що сам став свідком того, що план Медведєва-Саркозі повністю не реалізований. "Не виведені окупаційні війська за лінію, яку займали сторони конфлікту до 7 серпня", - сказав Качинський, маючи на увазі інцидент в Ахалгорі.

За словами президента Польщі, Росія, безперечно, є важливим сусідом ЄС.

"Проте нам не має бути байдуже, на яких засадах Росія будує своє майбутнє. Ми маємо право чекати, що Росія, одержуючи користь від інтенсивних контактів з державами Євросоюзу, повністю поважатиме цінності, на яких грунтується наше співтовариство", - наголосив Качинський у листі Баррозу.