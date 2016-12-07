Байден заявив, що пожартував щодо своєї участі у наступних президентських виборах у США
Чинний віце-президент США не буде брати участі у виборах президента США у 2020 році в якості кандидата на цю посаду.
Віце-президент США Джо Байден заявив, що не буде балотуватись на пост президента у 2020 році. Про це він заявив під час виступу на гала-вечорі з нагоди отримання премії Кеннеді з прав людини, пише «MailOnline».
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Під час виступу Байден виключив можливість участі у виборчих перегонах на посаду президента США, а його попередня заява про можливу участь у виборах була лише жартом проти обраного президента Дональда Трампа.
Нагадаємо, що напередодні віце-президент США Джо Байден заявив, що візьме участь у наступній президентській гонці.
В цьому разі Байден вже в третій раз боротися б за президентське крісло.
«Я збираюся балотуватися в 2020-му році», — сказав Байден. Журналісти поцікавилися, чи не жартує він. Однак чинний віце-президент після протяжної паузи підтвердив, що дійсно має намір взяти участь у виборах американського президента.